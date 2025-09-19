Скидки
Багов и Цолоев дисквалифицированы на турнире ACBJJ 18 за пассивное ведение поединка

Комментарии

На турнире ACBJJ 18 памяти Алила Газиева российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион ACB в лёгком весе Али Багов и российский боец ММА Бабули Цолоев были дисквалифицированы. Решение судей связано с тем, что оба бойца получили по три предупреждения за пассивное ведение боя.

Ранее на этом турнире второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян одержал победу в поединке по правилам бразильского джиу-джитсу. Соперником Царукяна был 41-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в категории до 70 кг американец Бенсон Хендерсон. Поединок завершился победой Царукяна удушающим приёмом за минуту до конца схватки.

Комментарии
