В Мексике найден мёртвым 21-летний профессиональный боксёр Хесус Меркадо

В Мексике обнаружено тело 21-летнего профессионального боксёра Хесуса Ивана Меркадо Кабреры, известного под псевдонимом РафаГита. Спортсмен был найден в придорожном кювете утром 15 сентября, тело было завёрнуто в простыню и перевязано упаковочной лентой. Семья боксёра сообщила о его пропаже три дня назад, информинует Marca.

Власти сообщили, что тело Меркадо было идентифицировано по татуировкам. При этом видимых признаков насилия не обнаружено, но отмечены следы постороннего вмешательства. Генеральная прокуратура штата Сонора начала расследование.

Хесус Меркадо дебютировал в профессиональном боксе в сентябре 2021 года и за карьеру провёл 17 боев: семь побед, девять поражений и одна ничья. Его последняя встреча состоялась в апреле этого года против Энрике Торреса Хуареса. Боксёр должен был выйти на ринг 27 сентября для поединка с Адрианом Руисом в Эрмосильо, Сонора.