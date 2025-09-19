Жан Силва хочет встретиться с Яиром Родригесом в декабре

Боец в полулёгком весе UFC Жан Силва рассказал о планах на следующий поединок после поражения от Диего Лопеса на турнире Noche UFC. Он заявил, что хочет встретиться с Яиром Родригесом в декабре.

«Диего Лопес – настоящий зверь. Он воспользовался моментом, показал класс и доминировал… Теперь я буду молчать и вести себя сдержанно (смеётся). Но можете быть уверены, наши пути пересекутся раньше, чем вы ожидаете. Несмотря на поражение, я не собираюсь останавливаться. Сейчас я хочу подраться с Яиром Родригесом в декабре и показать, на что способен», – приводит слова Силвы AgFight.

Ранее Диего Лопес нокаутировал Жана Силву в главном бою турнира UFC Fight Night 259.