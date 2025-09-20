Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Двалишвили считает, что его подопечный может повторить успех Жоржа Сен-Пьера

Тренер Двалишвили считает, что его подопечный может повторить успех Жоржа Сен-Пьера
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер Мераба Двалишвили Джон Вуд заявил, что боец способен достичь уровня Жоржа Сен-Пьера в своём поколении. Он отметил, что у Мераба есть пространство для роста и каждый тренировочный лагерь делает его сильнее.

«Мераб – доминирующий чемпион, но у него всё ещё есть пространство для прогресса. Каждую неделю, каждый лагерь он становится всё лучше и лучше. Честно говоря, я сам этому удивляюсь. Просто не представляю, где его предел. Мне кажется, он вполне может выдать такую серию, которая побьёт множество рекордов. Над этим мы сейчас и работаем. Даже не думаем о переходе в другой вес – концентрируемся на следующих соперниках, на сохранении пояса. Мне кажется, что Мераб может стать Жоржем Сен-Пьером своего поколения. Он на это способен», — сказал Джон Вуд на YouTube-канале Inside Fighting.

Материалы по теме
«Кузена зовут не Хабиб». Двалишвили объяснил, почему Баутиста победит Умара Нурмагомедова
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android