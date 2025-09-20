Физиев снялся с главного боя турнира UFC в Рио-де-Жанейро против Оливейры — источник

Азербайджанский боец Рафаэль Физиев не выйдет на бой против бразильца Чарльза Оливейры, который должен был стать главным событием турнира UFC Fight Night 261 в Рио‑де‑Жанейро 11 октября. Об этом сообщает MMA Fighting.

По данным источника, Физиев получил травму и вынужден пропустить поединок.

В рейтинге дивизиона Оливейра занимает четвёртое место, Физиев — десятое. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств 32-летний азербайджанский боец дебютировал в июле 2015 года. В своём рекорде Рафаэль имеет 13 побед и четыре поражения. 35-летний бразилец на профессиональном уровне стал выступать с марта 2008 года. Чарльз имеет на своём счету 35 побед, 11 поражений, а один поединок был признан несостоявшимся.