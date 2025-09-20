Конор Макгрегор назвал бойца UFC, против которого проведёт следующий бой

37-летний бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор подтвердил, что проведёт следующий бой против американца Майкла Чендлера на турнире UFC, который состоится в конце июня 2026 года на территории официальной резиденции президента США — в Белом доме.

«Я в деле, буду драться с Майклом Чендлером. Мы вместе с ним снимались в шоу The Ultimate Fighter. Он хороший парень», — сказал Макгрегор в интервью телеканалу Fox News.

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.