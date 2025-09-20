Скидки
«Это будет намного лучше». Хабиб дал прогноз на реванш Усмана Нурмагомедова и Пола Хьюза

Комментарии

36-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался насчёт предстоящего реванша между своим двоюродным братом, а также чемпионом PFL в категории до 70 кг Усманом Нурмагомедовым и ирландцем Полом Хьюзом. Их поединок состоится 3 октября на турнире PFL Champions Series: Road to Dubai.

«Мой прогноз. Я действительно хочу, чтобы Усман доминировал, и побил его в доминирующей манере. Но если Усман финиширует его, то это будет намного лучше», — сказал Нурмагомедов в интервью пресс-службе PFL.

Первый поединок между Усманом и Полом состоялся в январе этого года и завершился победой россиянина решением большинства судей.

