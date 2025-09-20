Алекс Перейра: я уже вошёл в историю ММА и достиг того, чего должен был

38-летний бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра рассказал, что не ощущает давления в преддверии реванша с 33-летним действующим обладателем титула UFC в категории до 93 кг россиянином Магомедом Анкалаевым, который состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Я знаю, что люди много говорят и многого ожидают, но реальность такова, что я уже многого добился в боевых искусствах, в частности в UFC. Поэтому не чувствую этого давления, поскольку уже достиг того, чего должен был. Я уже вошёл в историю ММА», — приводит слова Перейры портал AgFight.