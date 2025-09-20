Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алекс Перейра: я уже вошёл в историю ММА и достиг того, чего должен был

Алекс Перейра: я уже вошёл в историю ММА и достиг того, чего должен был
Комментарии

38-летний бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра рассказал, что не ощущает давления в преддверии реванша с 33-летним действующим обладателем титула UFC в категории до 93 кг россиянином Магомедом Анкалаевым, который состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра
05 октября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Алекс Перейра

«Я знаю, что люди много говорят и многого ожидают, но реальность такова, что я уже многого добился в боевых искусствах, в частности в UFC. Поэтому не чувствую этого давления, поскольку уже достиг того, чего должен был. Я уже вошёл в историю ММА», — приводит слова Перейры портал AgFight.

Материалы по теме
Тренер Перейры объяснил, как его подопечный изменится в бою с Анкалаевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android