48-летний бывший обладатель чемпионского титула Pride FC в тяжёлом весе легендарный россиянин Фёдор Емельяненко ответил, какой приём считает своим коронным.

«Боковой переворот. Никогда специально его не отрабатывал, но он получался. Соперник оказывался вверх ногами, и многим нужно было время, чтобы подняться и отдышаться. Но я старался быть разносторонним, отрабатывал различные приёмы. Чем шире ваша техника, тем сложнее с вами работать, тем сложнее вам противостоять», — приводит слова Емельяненко портал oskol.city.

