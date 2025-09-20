Фёдор Емельяненко объяснил, почему решил стать профессиональным бойцом ММА

48-летний бывший обладатель чемпионского титула Pride FC в тяжёлом весе легендарный россиянин Фёдор Емельяненко рассказал, почему решил стать профессиональным бойцом ММА.

– Как вы начинали свой путь к чемпионству?

– До армии больших успехов у меня не было. Отслужил два года, занимаясь там со штангой и гирями, вернулся – и уже через три дня поехал на соревнования по самбо. В итоге со временем вошёл в сборную России по самбо и дзюдо.

Но спортсмены в те годы испытывали большие трудности. Денег не было, а семье требовалась поддержка, у меня родилась дочь. Так я пришёл в смешанные единоборства. Первые бои были решающими – проиграй один раз, и дорога в Японию была бы закрыта. Но я выиграл, стал чемпионом Rings, потом Pride. И там сразу бросили в мясорубку, слабых соперников мне не подбирали. Слава богу, удавалось побеждать, — приводит слова Емельяненко портал oskol.city.