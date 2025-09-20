Скидки
Бокс/ММА

«Определённо». Мераб Двалишвили заявил, что ему некомфортно быть чемпионом UFC

34-летний действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили заявил, что он испытывает дискомфорт от статуса чемпиона UFC.

«Нет, мне определённо некомфортно [быть чемпионом]. Каждый бой в UFC имел и будет иметь для меня важное значение. Будь то мой первый, третий или какой-либо другой поединок — я отношусь к каждому вызову одинаково.

Сейчас я ещё больше мотивирован побеждать, но, когда ты становишься чемпионом, твоя популярность также увеличивается. Появляется больше отвлекающих факторов и людей вокруг. Конечно же, у меня есть семья, друзья, товарищи по команде, тренеры, соседи. Приходится делить время на всех, это сложно, и я пытаюсь с этим справиться, разобраться», — приводит слова Двалишвили портал Sportskeeda.

