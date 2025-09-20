Скидки
Бокс/ММА

WWE Wrestlepalooza — 2025 — кард PLE-шоу

WWE Wrestlepalooza: кард 1-го шоу WWE и ESPN. Сина сразится с Леснаром. Межгендерный бой
В ночь на 21 сентября на домашней арене команд «Индиана Пэйсерс» и «Индиана Фивер» «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе пройдёт первое Premium Live Event (PLE) шоу промоушена WWE и канала ESPN. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с кардом грядущего мероприятия.

WWE Wrestlepalooza. Кард шоу

1. Откроет шоу поединок легендарного Джона Сины и Брока Леснара, который пройдёт по классическим правилам.

Фото: wwe.com

2. Братья Усо (Джимми и Джей Усо) против Бронсона Рида и Брона Брейкера — командный матч.

Фото: wwe.com

3. Ийо Скай против Стефани Вакер — поединок за вакантное женское чемпионство Raw.

Фото: wwe.com

4. СМ Панк и Эй Джей Ли против Сета Роллинса (чемпион в тяжёлом весе) и Бекки Линч (интерконтинентальная чемпионка) — командный межгендерный матч.

Фото: wwe.com

5. Коди Роудс (чемпион WWE) против Дрю Макинтайра — титульный поединок.

Фото: wwe.com

Реслинг-звезда Вакер: надеюсь, WWE и UFC смогут сделать какое-то совместное мероприятие
