WWE Wrestlepalooza: кард 1-го шоу WWE и ESPN. Сина сразится с Леснаром. Межгендерный бой

В ночь на 21 сентября на домашней арене команд «Индиана Пэйсерс» и «Индиана Фивер» «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе пройдёт первое Premium Live Event (PLE) шоу промоушена WWE и канала ESPN. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с кардом грядущего мероприятия.

WWE Wrestlepalooza. Кард шоу

1. Откроет шоу поединок легендарного Джона Сины и Брока Леснара, который пройдёт по классическим правилам.

Фото: wwe.com

2. Братья Усо (Джимми и Джей Усо) против Бронсона Рида и Брона Брейкера — командный матч.

Фото: wwe.com

3. Ийо Скай против Стефани Вакер — поединок за вакантное женское чемпионство Raw.

Фото: wwe.com

4. СМ Панк и Эй Джей Ли против Сета Роллинса (чемпион в тяжёлом весе) и Бекки Линч (интерконтинентальная чемпионка) — командный межгендерный матч.

Фото: wwe.com

5. Коди Роудс (чемпион WWE) против Дрю Макинтайра — титульный поединок.