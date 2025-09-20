Гамрот заявил о желании заменить Физиева в бою с Оливейрой на турнире UFC в Бразилии

Восьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе поляк Матеуш Гамрот заявил о желании заменить представителя Азербайджана Рафаэля Физиева в поединке с бывшим обладателем чемпионского пояса UFC в категории до 70 кг бразильцем Чарльзом Оливейрой. Их бой должен был стать главным событием турнира UFC Fight Night 261, который пройдёт 11 октября в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

«Я готов и жажду запрыгнуть туда! Погнали!» — написал Гамрот на своей странице в социальной сети Х.

Последний поединок Матеуш провёл на турнире UFC on ESPN 68, который состоялся 1 июня. Тогда Гамрот единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27) победил Людовита Клейна.