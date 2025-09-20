Чендлер: в глубине души верю, что буду драться с Макгрегором в Белом доме

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер вновь выразил надежду на то, что его поединок с ирландцем Конором Макгрегором состоится на турнире UFC в Белом доме.

«Когда вы готовите кард такого масштаба [как в Белом доме], дело не обязательно в том, чтобы устроить лучший бой, а в том, чтобы устроить поединки, которые заслуживают внимания фанатов. Я уверен настолько сильно в том, что смогу выступить там, насколько это вообще возможно.

Выйду в октагон и устрою шоу для болельщиков. Думаю, сейчас шансы на то, что наш бой с Конором состоится, больше, чем когда-либо. Я всегда говорил, что, если вы любитель ставок, не стоит ставить на его возвращение. Но теперь всё кардинально меняется. В глубине души верю, что буду драться с Макгрегором в Белом доме. И я уверен, что это имеет смысл по множеству причин», — приводит слова Чендлера портал Sportskeeda.