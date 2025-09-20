Чемпион мира по боксу Бивол включил Ахметова в идеальную команду игроков ФК «Зенит»

Чемпион мира по боксу по версиям версиям WBA-Super, IBO, IBF, The Ring и WBO в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол составил идеальную команду из игроков санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит», которые когда-либо выступали в составе сине-бело-голубых.

— Давай представим, что нужно составить идеальную команду для игры во дворе — пять полевых и вратарь. Кого из когда-либо выступавших игроков «Зенита» ты возьмешь в свою команду?

— Вообще я знаю «Зенит» тех времён, когда команда выиграла кубок УЕФА, поэтому буду собирать из тех ребят. Во-первых, это легенда «Зенита» Малофеев, на защиту возьмём Анюкова, Тимощука, Аршавина, Кержакова. Давайте возьмём Ахметова, он всё-таки земляк (смеётся). Ну и я тоже сыграю (улыбается) в нападении, — сказал Бивол в интервью пресс-службе «Зенита».