Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чемпион мира по боксу Бивол включил Ахметова в идеальную команду игроков ФК «Зенит»

Чемпион мира по боксу Бивол включил Ахметова в идеальную команду игроков ФК «Зенит»
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира по боксу по версиям версиям WBA-Super, IBO, IBF, The Ring и WBO в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол составил идеальную команду из игроков санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит», которые когда-либо выступали в составе сине-бело-голубых.

— Давай представим, что нужно составить идеальную команду для игры во дворе — пять полевых и вратарь. Кого из когда-либо выступавших игроков «Зенита» ты возьмешь в свою команду?
— Вообще я знаю «Зенит» тех времён, когда команда выиграла кубок УЕФА, поэтому буду собирать из тех ребят. Во-первых, это легенда «Зенита» Малофеев, на защиту возьмём Анюкова, Тимощука, Аршавина, Кержакова. Давайте возьмём Ахметова, он всё-таки земляк (смеётся). Ну и я тоже сыграю (улыбается) в нападении, — сказал Бивол в интервью пресс-службе «Зенита».

Материалы по теме
«Дима бы разобрался с ним». Кроуфорда хотят свести в ринге с Биволом
«Дима бы разобрался с ним». Кроуфорда хотят свести в ринге с Биволом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android