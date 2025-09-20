Опубликованы первые концепты турнира UFC в Белом доме

Президент UFC Дана Уайт в эфире телеканала Fox News представил первые концепты турнира UFC, который состоится в конце июня 2026 года на территории официальной резиденции президента США — в Белом доме.

Фото: UFC Eurasia

По словам Уайта, на этом турнире будет присутствовать приблизительно 5 тыс. человек, а кард участников мероприятия пока не начали готовить.

Следующий номерной турнир североамериканской лиги состоится 5 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В главном событии вечера состоится реванш между 33-летним действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе россиянином Магомедом Анкалаевым и 38-летним бывшим чемпионом UFC в категории до 84 кг и до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой.