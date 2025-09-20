Артём Лобов рассказал, зачем на самом деле Макгрегор встретился с Путиным в 2018 году

Бывший боец UFC, представляющий Ирландию, Артём Лобов рассказал, зачем его бывший друг, а также экс-обладатель титула UFC в полулёгком и лёгком весе соотечественник Конор Макгрегор в 2018 году встретился с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы говорили с Конором о том, чтобы баллотироваться на пост президента [с самого начала нашего знакомства]. Одна из причин, по которой я организовал встречу Макгрегора с президентом Владимиром Путиным, заключалась в том, что у нас с Конором были планы о карьере в политике в будущем — выдвинуть его кандидатуру на пост президента, наладить связи в политической сфере. А Владимир Путин — это одна из ключевых фигур в мировой политике. Поэтому мы всегда об этом говорили с Макгрегором», — приводит слова Лобова портал Sportskeeda.