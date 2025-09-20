Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Артём Лобов рассказал, зачем на самом деле Макгрегор встретился с Путиным в 2018 году

Артём Лобов рассказал, зачем на самом деле Макгрегор встретился с Путиным в 2018 году
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший боец UFC, представляющий Ирландию, Артём Лобов рассказал, зачем его бывший друг, а также экс-обладатель титула UFC в полулёгком и лёгком весе соотечественник Конор Макгрегор в 2018 году встретился с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы говорили с Конором о том, чтобы баллотироваться на пост президента [с самого начала нашего знакомства]. Одна из причин, по которой я организовал встречу Макгрегора с президентом Владимиром Путиным, заключалась в том, что у нас с Конором были планы о карьере в политике в будущем — выдвинуть его кандидатуру на пост президента, наладить связи в политической сфере. А Владимир Путин — это одна из ключевых фигур в мировой политике. Поэтому мы всегда об этом говорили с Макгрегором», — приводит слова Лобова портал Sportskeeda.

Материалы по теме
Тухугов рассказал, как принял бой с Лобовым в PFL
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android