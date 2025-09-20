Том Аспиналл ответил, кто победит в бою Волков — Алмейда

32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл поделился мыслями насчёт предстоящего поединка между россиянином Александром Волковым и бразильцем Жаилтоном Алмейдой, который состоится 25 октября на турнире UFC 321.

«Мне кажется, Волков сейчас в отличной форме. Я также считаю, что Алмейда — это сильный боец. Однако я не видел его в деле в достаточной мере, чтобы понять, насколько он хорош на самом деле. На данный момент сложно делать выводы, но я бы отдал предпочтение Волкову в этой схватке», — приводит слова Аспиналла Bloody Elbow.

Напомним, Аспиналл проведёт следующий поединок с представителем Франции Сирилем Ганом на турнире UFC 321, который состоится 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

В последнем поединке, который прошёл в июле 2024 года на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), Аспиналл победил нокаутом в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса. Для бойцов это был реванш.