Том Аспиналл объяснил, в каком случае перейдёт в бокс

32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл объяснил, в каком случае перейдёт в бокс.

«Честно говоря, сейчас я не думаю о переходе в бокс. Если мне удастся зачистить дивизион и больше у меня не будет никаких других вызовов, то, возможно, бокс станет вариантом, который я рассмотрел бы», — приводит слова Аспиналла портал Bloody Elbow.

Напомним, Аспиналл проведёт следующий поединок с представителем Франции Сирилем Ганом на турнире UFC 321, который состоится 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

В последнем поединке, который прошёл в июле 2024 года на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), Аспиналл победил нокаутом в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса. Для бойцов это был реванш.