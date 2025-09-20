Аспиналл озвучил обстоятельство, которое может помешать ему выступить дважды до конца года

32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл заявил о желании выступить дважды до конца этого года, отметив, в каком случае это может не произойти.

«Я бы с удовольствием подрался дважды до конца года. Просто нужно, чтобы в UFC хотели этого же. У них есть парни для номерных турниров, которые хотят драться в главном событии. Если у меня будет возможность выступить на ещё одном ивенте в этом же году, то я так и сделаю. Если нет, то это произойдёт как можно скорее в следующем году», — приводит слова Аспиналла портал Bloody Elbow.

Напомним, Аспиналл проведёт следующий поединок с представителем Франции Сирилем Ганом на турнире UFC 321, который состоится 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

В последнем поединке, который прошёл в июле 2024 года на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), Аспиналл победил нокаутом в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса. Для бойцов это был реванш.