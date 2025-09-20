Чемпион UFC Хамзат Чимаев посетил боксы «Феррари» на Гран-при Азербайджана
Поделиться
31-летний непобеждённый действующий обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг), представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев посетил боксы итальянской команды «Феррари» во время квалификации Гран-при Азербайджана, которая в данный момент проходит на городской трассе Баку.
Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
20 сентября 2025, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:41.117
2
Карлос Сайнс
Williams
+0.478
3
Лиам Лоусон
Racing Bulls
+0.590
Фото: Кадр из трансляции
В личном зачёте Формулы-1 лидерство удерживает пилот британской команды «Макларен» австралиец Оскар Пиастри, который имеет на своём счету 324 очка.
Чимаев является 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом, не имея ни одного поражения на профессиональном уровне. В своём рекорде Хамзат имеет 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 сентября 2025
-
16:47
-
16:21
-
16:01
-
15:32
-
15:22
-
14:16
-
13:59
-
12:57
-
12:39
-
12:00
-
11:59
-
11:22
-
10:32
-
10:25
-
09:31
-
09:15
-
04:38
-
00:15
- 19 сентября 2025
-
23:38
-
23:22
-
23:16
-
23:10
-
22:57
-
22:45
-
22:40
-
22:36
-
22:25
-
22:20
-
21:39
-
21:21
-
20:40
-
20:13
-
19:29
-
18:46
-
18:20