Чемпион UFC Хамзат Чимаев посетил боксы «Феррари» на Гран-при Азербайджана

31-летний непобеждённый действующий обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг), представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев посетил боксы итальянской команды «Феррари» во время квалификации Гран-при Азербайджана, которая в данный момент проходит на городской трассе Баку.

Фото: Кадр из трансляции

В личном зачёте Формулы-1 лидерство удерживает пилот британской команды «Макларен» австралиец Оскар Пиастри, который имеет на своём счету 324 очка.

Чимаев является 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом, не имея ни одного поражения на профессиональном уровне. В своём рекорде Хамзат имеет 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно.