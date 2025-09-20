Скидки
19:00 Мск
Чемпион UFC Хамзат Чимаев посетил боксы «Феррари» на Гран-при Азербайджана

31-летний непобеждённый действующий обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг), представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев посетил боксы итальянской команды «Феррари» во время квалификации Гран-при Азербайджана, которая в данный момент проходит на городской трассе Баку.

Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
20 сентября 2025, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:41.117
2
Карлос Сайнс
Williams
+0.478
3
Лиам Лоусон
Racing Bulls
+0.590

Фото: Кадр из трансляции

В личном зачёте Формулы-1 лидерство удерживает пилот британской команды «Макларен» австралиец Оскар Пиастри, который имеет на своём счету 324 очка.

Чимаев является 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом, не имея ни одного поражения на профессиональном уровне. В своём рекорде Хамзат имеет 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно.

