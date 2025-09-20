Мойкано вызвал Оливейру на бой после травмы Физиева

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Ренато Мойкано заявил о готовности заменить Рафаэля Физиева и провести бой против Чарльза Оливейры на турнире UFC в Рио-де-Жанейро, который запланирован на 12 октября.

«Я услышал, что Физиев получил травму на тренировке. Многие хотели увидеть меня в бою на турнире в Бразилии, и сейчас есть шанс это сделать. Конечно, подготовка у меня ещё не началась, но невозможно отказаться от возможности встретиться с Чарльзом в главном событии. Надеюсь, UFC согласится на этот поединок, и думаю, что Чарльз тоже будет не против», — приводит слова Мойкано Bloody Elbow.