OKTAGON 76. Прямая трансляция
19:00 Мск
Бокс/ММА Новости

Мойкано вызвал Оливейру на бой после травмы Физиева

Мойкано вызвал Оливейру на бой после травмы Физиева
Экс-претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Ренато Мойкано заявил о готовности заменить Рафаэля Физиева и провести бой против Чарльза Оливейры на турнире UFC в Рио-де-Жанейро, который запланирован на 12 октября.

«Я услышал, что Физиев получил травму на тренировке. Многие хотели увидеть меня в бою на турнире в Бразилии, и сейчас есть шанс это сделать. Конечно, подготовка у меня ещё не началась, но невозможно отказаться от возможности встретиться с Чарльзом в главном событии. Надеюсь, UFC согласится на этот поединок, и думаю, что Чарльз тоже будет не против», — приводит слова Мойкано Bloody Elbow.

