OKTAGON 76. Прямая трансляция
19:00 Мск
Бокс/ММА Новости

Пантожа включил себя в список лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории

Комментарии

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Александр Пантожа назвал свою версию рейтинга сильнейших бойцов организации. В своей подборке он поставил Ислама Махачева на первое место, а сам оказался на второй строчке.

«Если говорить о лучших вне зависимости от весовой категории, то номер один – Ислам Махачев. На втором месте – я. Рядом со мной — Мераб Двалишвили и Илия Топурия. Мне очень нравится стиль Мераба, я восхищаюсь его борьбой. Топурия – двойной чемпион, это впечатляет, он одержал победы над Волкановски, Холлоуэем и Чарльзом Оливейрой, и это многое говорит о его уровне», – приводит слова Пантожи Red Corner MMA.

Комментарии
