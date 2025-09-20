Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
OKTAGON 76. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Царукян сказал, с кем проведёт следующий бой

Царукян сказал, с кем проведёт следующий бой
Комментарии

Российский боец UFC Арман Царукян сообщил, что его следующим соперником станет австралиец Дэн Хукер либо американец Джастин Гэтжи.

«Я уже дал согласие на бой с Хукером. Сейчас нужно оформить все документы и подписать контракты. Если этот вариант не получится, то следующим соперником будет Гэтжи», — приводит слова Царукяна ТАСС.

Поединок может пройти на турнире UFC в Катаре 22 ноября. Царукяну 28 лет, в его активе 22 победы и три поражения. Российский боец занимает вторую строчку в рейтинге лёгкого веса UFC. Ранее Арман Царукян заявил о желании побороться за пояс ACBJJ после победы над Хендерсоном.

Материалы по теме
Арман Царукян заявил о желании побороться за пояс ACBJJ после победы над Хендерсоном
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android