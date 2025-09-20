Царукян сказал, с кем проведёт следующий бой

Российский боец UFC Арман Царукян сообщил, что его следующим соперником станет австралиец Дэн Хукер либо американец Джастин Гэтжи.

«Я уже дал согласие на бой с Хукером. Сейчас нужно оформить все документы и подписать контракты. Если этот вариант не получится, то следующим соперником будет Гэтжи», — приводит слова Царукяна ТАСС.

Поединок может пройти на турнире UFC в Катаре 22 ноября. Царукяну 28 лет, в его активе 22 победы и три поражения. Российский боец занимает вторую строчку в рейтинге лёгкого веса UFC. Ранее Арман Царукян заявил о желании побороться за пояс ACBJJ после победы над Хендерсоном.