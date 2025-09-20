Скидки
OKTAGON 76. Прямая трансляция
Главная Бокс/ММА Новости

Чендлер подтвердил желание провести бой с Макгрегором на турнире в Белом доме

Чендлер подтвердил желание провести бой с Макгрегором на турнире в Белом доме
Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер заявил, что готов сразиться с 37-летним бывшим двойным чемпионом UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC, который планируется провести в Белом доме в 2026 году. По словам бойца, поединок станет главным событием шоу, а сам он и Макгрегор давно имеют историю личного противостояния.

«Одно можно сказать точно: ждите неожиданного. Когда делом занимаются Дана Уайт и Дональд Трамп, их ум и промоутерские навыки делают возможным всё. У нас с Конором есть история — мы вместе участвовали в The Ultimate Fighter. Он хочет подраться со мной, и я хочу подраться с ним. Это идеальный главный бой для турнира UFC в Белом доме», — приводит слова Чендлера MMA Junkie.

