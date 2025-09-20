Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Он фейк». Кроуфорд высказался о Топурии

«Он фейк». Кроуфорд высказался о Топурии
Аудио-версия:
Комментарии

37-летний непобеждённый американский боксёр-профессионал и абсолютный чемпион в трёх весовых категориях Теренс Кроуфорд высказался о намерении непобеждённого чемпиона UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) Илии Топурии перейти в бокс и провести бой с ним.

«Вообще не волнуюсь по поводу этого парня. Я даже не знаю, кто он такой. Когда он увидел меня на турнире UFC, он подошёл, чтобы пожать мне руку и спросить, как дела. Я не знаю, кто он такой. А затем я увидел, что он говорит о том, как нокаутирует меня в первом раунде и всё такое. Мог бы подойти ко мне и сказать, что хочет подраться. Он фейк», — сказал Кроуфорд в подкасте Ариэля Хельвани.

Напомним, 14 сентября в Лас-Вегасе (США) Кроуфорд добился победы над звёздным мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой американца единогласным решением судей (116-112; 115-113; 115-113), благодаря чему он стал абсолютным чемпионом мира.

Материалы по теме
«Дима бы разобрался с ним». Кроуфорда хотят свести в ринге с Биволом
«Дима бы разобрался с ним». Кроуфорда хотят свести в ринге с Биволом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android