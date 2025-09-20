Скидки
Чимаев дерзко отреагировал на слова бойцов, которые предрекали ему поражение

Комментарии
Комментарии

31-летний непобеждённый действующий обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг), представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев дерзко высказался о бойцах UFC, которые предрекали, что он проиграет в бою с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

«Теперь вы понимаете, что этих обезьян слушать нельзя», – подписал Чимаев видео на своей странице в социальной сети, в котором бойцы с уверенностью говорили о победе дю Плесси в бою.

Напомним, Чимаев одолел дю Плесси единогласным решением судей, доминировав над ним на протяжении всего боя и поставив рекорд промоушена по количеству точных ударов за поединок (529). Хамзат стал новым чемпионом UFC в среднем весе.

