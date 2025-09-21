Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Чимаев намекнул, когда проведёт следующий поединок

Комментарии

31-летний непобеждённый действующий обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг), представляющий ОАЭ Хамзат Чимаев анонсировал свой бой в Белом доме. Боец на своей странице в социальной сети выложил портрет на фоне Белого дома, где пройдёт турнир UFC.

Фото: Страница Чимаева в социальной сети

Турнир UFC состоится 4 июля 2026 года на территории официальной резиденции президента США — в Белом доме. Бои пройдут в рамках ознаменования 250-летия Соединённых Штатов и станут первыми профессиональными спортивными событиями, когда-либо проводившимися в президентской резиденции.

Ранее президент UFC Дана Уайт представил первые концепты турнира UFC на территории официальной резиденции президента США — в Белом доме.

Комментарии
