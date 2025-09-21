Скидки
Кьеза считает, что Гэтжи заслужил бой с Топурией за титул UFC

Американский боец Майкл Кьеза высказался о возможных соперниках Илии Топурии и заявил, что Джастин Гэтжи должен получить титульный бой.

«Есть разговоры о том, что соперником может стать Пэдди. Если бы Илия собирался драться в декабре, об этом уже было бы известно. Я слышал версии и про Пимблетта, и про Джастина. Да, это трудный бой для Гэтжи, но даже в худшем случае, если он выиграет титул, это не будет проблемой. Он один из самых любимых бойцов. И я считаю, что ему нужно дать этот шанс. Он заслужил его. Он заплатил за это кровью, усилиями, всем, что оставил в октагоне. Он отдал то, что уже не вернуть, ради того, чтобы радовать болельщиков. Так что просто дайте ему этот бой. Это выигрышная ситуация для всех», — приводит слова Кьезы MMA Junkie.

