Алекс Перейра показал вес за две недели до боя с Анкалаевым

За две недели до реванша с 33-летним действующим обладателем титула UFC в категории до 93 кг россиянином Магомедом Анкалаевым 38-летний бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра поделился своим текущим весом. Он сообщил, что на данный момент весит 234 фунта (около 106 кг). Лимит полутяжёлого дивизиона составляет 93 кг. Таким образом, бразильцу предстоит сбросить более 13 кг за 14 дней.
Видео было опубликовано на странице Перейры в социальной сети.

Первый поединок между Анкалаевым и Перейрой состоялся в 9 марта 2025 года на турнире UFC 313. Их бой продлился все пять раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей. Таким образом, российский боец завоевал титул чемпиона UFC. Для Перейры это поражение стало первым с момента перехода в полутяжёлый вес.

