Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Перейра раскрыл детали подготовки к реваншу с Анкалаевым

Перейра раскрыл детали подготовки к реваншу с Анкалаевым
Аудио-версия:
Комментарии

38-летний бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра рассказал о своём тренировочном лагере перед реваншем с Магомедом Анкалаевым. Экс-чемпион UFC отметил, что в этот раз он не демонстрирует большинство аспектов подготовки, показывая лишь небольшую часть.

«Я пересматривал первый бой с Анкалаевым несколько раз. Не так часто, как другие свои поединки, но достаточно, чтобы понять, где допустил ошибки. Я их явно допустил и вижу, над чем нужно работать. На этот раз я решил не показывать большую часть подготовки – вы видите не больше 5%. Для некоторых это может быть мало, но я считаю, что этого достаточно для понимания моего подхода к тренировкам», – сказал Перейра на своём YouTube-канале.

Титульный реванш Перейры и Анкалаева пройдёт в ночь с 4 на 5 октября в Лас-Вегасе (США) на арене T-Mobile.

Материалы по теме
Алекс Перейра: я уже вошёл в историю ММА и достиг того, чего должен был
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android