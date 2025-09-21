Перейра раскрыл детали подготовки к реваншу с Анкалаевым

38-летний бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра рассказал о своём тренировочном лагере перед реваншем с Магомедом Анкалаевым. Экс-чемпион UFC отметил, что в этот раз он не демонстрирует большинство аспектов подготовки, показывая лишь небольшую часть.

«Я пересматривал первый бой с Анкалаевым несколько раз. Не так часто, как другие свои поединки, но достаточно, чтобы понять, где допустил ошибки. Я их явно допустил и вижу, над чем нужно работать. На этот раз я решил не показывать большую часть подготовки – вы видите не больше 5%. Для некоторых это может быть мало, но я считаю, что этого достаточно для понимания моего подхода к тренировкам», – сказал Перейра на своём YouTube-канале.

Титульный реванш Перейры и Анкалаева пройдёт в ночь с 4 на 5 октября в Лас-Вегасе (США) на арене T-Mobile.