WWE Wrestlepalooza: результаты. Первый бой Леснара после секс-скандала, новая чемпионка

В ночь на 21 сентября на домашней арене команд «Индиана Пэйсерс» и «Индиана Фивер» «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе прошло первое Premium Live Event (PLE) шоу промоушена WWE и канала ESPN — Wrestlepalooza. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами турнира.

WWE Wrestlepalooza. Результаты шоу

1. Брок Леснар в доминирующем стиле победил Джона Сину.

Фото: wwe.com

2. Джимми Усо и Джей Усо победили The Vision (Брон Брейкер и Бронсон Рид) в командном матче со специальным рефери Эл Эй Найтом.

Фото: wwe.com

3. Стефани Вакер победила Ийо Скай и стала новой чемпионкой Raw.

Фото: wwe.com

4. СМ Панк и Эй Джей Ли победили Сета Роллинса и Бекки Линч в межгендерном поединке. Эй Джей в концовке провела болевой приём «чёрная вдова», который и принёс победу.

Фото: wwe.com

Перед мейн-ивентом появился легендарный Гробовщик и объявил о том, что Стефани Макмэн будет введена в Зал славы WWE в 2026-м.

Фото: wwe.com

5. Коди Роудс победил Дрю Макинтайра и защитил чемпионство WWE.

Фото: wwe.com