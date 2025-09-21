Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

WWE Wrestlepalooza — 2025 — результаты шоу

WWE Wrestlepalooza: результаты. Первый бой Леснара после секс-скандала, новая чемпионка
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь на 21 сентября на домашней арене команд «Индиана Пэйсерс» и «Индиана Фивер» «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе прошло первое Premium Live Event (PLE) шоу промоушена WWE и канала ESPN — Wrestlepalooza. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами турнира.

WWE Wrestlepalooza. Результаты шоу

1. Брок Леснар в доминирующем стиле победил Джона Сину.

Фото: wwe.com

2. Джимми Усо и Джей Усо победили The Vision (Брон Брейкер и Бронсон Рид) в командном матче со специальным рефери Эл Эй Найтом.

Фото: wwe.com

3. Стефани Вакер победила Ийо Скай и стала новой чемпионкой Raw.

Фото: wwe.com

4. СМ Панк и Эй Джей Ли победили Сета Роллинса и Бекки Линч в межгендерном поединке. Эй Джей в концовке провела болевой приём «чёрная вдова», который и принёс победу.

Фото: wwe.com

Перед мейн-ивентом появился легендарный Гробовщик и объявил о том, что Стефани Макмэн будет введена в Зал славы WWE в 2026-м.

Фото: wwe.com

5. Коди Роудс победил Дрю Макинтайра и защитил чемпионство WWE.

Фото: wwe.com

Материалы по теме
Тайриз Халибёртон назвал Джона Сину любимым рестлером, поставив его выше Брока Леснара
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android