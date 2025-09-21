Даниэль Кормье предложил допустить Джона Джонса к бою на карде UFC в Белом доме

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье выступил за участие бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях американца Джона Джонса в бою на специальном турнире UFC, который пройдёт в Белом доме. По его мнению, промоушен должен разрешить Джонсу выступить, если включит в контракт условия, которые обеспечат выполнение Джонсом обязательств.

«В конце концов, мы проводим бой в Белом доме, и хочется видеть американских бойцов, которые могут победить. Если нужно, можно добавить пункты в контракт, чтобы последствия за отказ от боя были значительными», — приводит слова Кормье Home of Fight.