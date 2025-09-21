Звезда WWE СМ Панк отпраздновал победу легендарным жестом баскетболиста Реджи Миллера

46-летний популярный рестлер Филлип Брукс, известный под псевдонимом СМ Панк, после победы на шоу World Wrestling Entertainment (WWE) Wrestlepalooza, которое состоялось в ночь на 21 сентября на арене команды НБА «Индиана Пэйсерс» «Банкерс Лайф Филдхаус» сделал трибьют в адрес легендарного баскетболиста «Пэйсерс» Реджи Миллера.

Фото: Кадр из трансляции

Панк принял участие в командном межгендерном поединке со своей супругой Эй Джей Ли против Сета Роллинса и его жены Бекки Линч. После того как Эй Джей провела болевой приём «чёрная вдова» и принесла победу своей команде, расположившийся за пределами ринга Панк скрестил руки на своей шее, сделав отсылку к Миллеру, праздновавшему свои попадания подобным образом.