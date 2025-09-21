Рори Макдональд заявил о готовности вернуться ради турнира UFC в Белом доме

Бывший претендент на титул UFC и экс-чемпион Bellator в полусреднем весе (до 77 кг), 36-летний канадец Рори Макдональд сообщил, что может возобновить карьеру ради участия в турнире, который пройдёт на территории Белого дома.

«Идея выступить в UFC ради турнира в Белом доме звучит очень интересно. Если бы мне предложили достойного соперника, я бы серьёзно задумался. Не уверен, что там действительно ждут моё возвращение, но поединок против Робби Лоулера стал бы хорошим вариантом», — сказал Макдональд в эфире JAXXON PODCAST.

Макдональд завершил карьеру в 2022 году. В октябре 2019 года Макдональд провёл реванш с Лимой, проиграв по очкам, и затем ушёл в PFL, где провёл пять поединков, в трёх из них проиграв.