Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хелениус объявил о завершении карьеры

Хелениус объявил о завершении карьеры
Комментарии

41-летний финский супертяжеловес Роберт Хелениус сообщил, что завершает карьеру в боксе. Решение было объявлено после того, как 18 сентября истек двухгодичный срок его дисквалификации, сообщает Boxing Scene.

«У меня больше нет желания тренироваться дважды в день. Пришло время двигаться дальше. Тем не менее если я получу действительно хорошее предложение, то рассмотрю вариант возвращения», — приводит слова Хелениуса Boxing Scene со ссылкой на Borgaa Daily.

Хелениус получил дисквалификацию после положительного теста на запрещённый кломифен. Нарушение было выявлено в августе 2023 года после его поражения от Энтони Джошуа.

Материалы по теме
Финский боксёр Роберт Хелениус дисквалифицирован на два года из-за допинга
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android