Хелениус объявил о завершении карьеры

41-летний финский супертяжеловес Роберт Хелениус сообщил, что завершает карьеру в боксе. Решение было объявлено после того, как 18 сентября истек двухгодичный срок его дисквалификации, сообщает Boxing Scene.

«У меня больше нет желания тренироваться дважды в день. Пришло время двигаться дальше. Тем не менее если я получу действительно хорошее предложение, то рассмотрю вариант возвращения», — приводит слова Хелениуса Boxing Scene со ссылкой на Borgaa Daily.

Хелениус получил дисквалификацию после положительного теста на запрещённый кломифен. Нарушение было выявлено в августе 2023 года после его поражения от Энтони Джошуа.