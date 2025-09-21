Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

45 золотых медалей выиграли российские кикбоксёры на Кубке мира в Минске

45 золотых медалей выиграли российские кикбоксёры на Кубке мира в Минске
Комментарии

Российская сборная выиграла 45 золотых, 26 серебряных и 20 бронзовых медалей на Кубке мира по кикбоксингу по версии WKF, который проходил в Минске с 15 по 21 сентября. В турнире участвовали более 600 спортсменов из 24 стран мира, Россию представляли 85 кикбоксёров. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

По итогам турнира сборная России заняла второе место в общекомандном зачёте. Первое место досталось спортсменам из Беларуси, третье — команде Молдавии. Четыре российских спортсмена выполнили норматив мастера спорта международного класса. Некоторые участники сборной выиграли по две медали, выступая в разных дисциплинах — сольных композициях, лайт-контакте и кик-лайте.

Материалы по теме
Легендарный Сэмми Схилт назвал самого жёсткого бойца ММА, с которым дрался. Он из России
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android