45 золотых медалей выиграли российские кикбоксёры на Кубке мира в Минске

Российская сборная выиграла 45 золотых, 26 серебряных и 20 бронзовых медалей на Кубке мира по кикбоксингу по версии WKF, который проходил в Минске с 15 по 21 сентября. В турнире участвовали более 600 спортсменов из 24 стран мира, Россию представляли 85 кикбоксёров. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

По итогам турнира сборная России заняла второе место в общекомандном зачёте. Первое место досталось спортсменам из Беларуси, третье — команде Молдавии. Четыре российских спортсмена выполнили норматив мастера спорта международного класса. Некоторые участники сборной выиграли по две медали, выступая в разных дисциплинах — сольных композициях, лайт-контакте и кик-лайте.