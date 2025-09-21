Чемпион мира по боксу Бивол составил идеального футболиста, не упомянув Роналду

Чемпион мира по боксу по версиям WBA-Super, IBO, IBF, The Ring и WBO в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол составил идеального футболиста в интервью пресс-службе санкт-петербургского клуба «Зенит».

Идеальный футболист по мнению Бивола

Левая нога — Роберто Карлос.

Правая нога — Дэвид Бекхэм.

Техника — Лионель Месси.

Удар — Роберто Карлос.

Игра головой — Зинедин Зидан.

Футбольный IQ/Понимание игры — Лионель Месси.

Напомним, в последнем бою, который состоялся 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Дмитрий разделил ринг с соотечественником Артуром Бетербиевым. Для боксёров это был реванш. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). Таким образом, Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.