Мейвезер заявил о возможном возвращении в профессиональный бокс в 2026 году

Американский боксёр Флойд Мейвезер не исключил возможность возвращения к профессиональным боям после выставочного поединка с Майком Тайсоном. Боксёр отметил, что пока сосредоточен на тренировках и ждёт 2026 года.

«Всё идёт хорошо. Я чувствую себя отлично. Каждый день усердно работаю и готовлюсь, и мне не терпится увидеть, что будет в 2026 году», — приводит слова Мейвезера TMZ Sports.

Флойд Мэйвезер завершил профессиональную карьеру с рекордом 50 побед и ни одного поражения. Ранее бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Тимоти Бредли говорил о том, что чемпион UFC Теренс Кроуфорд способен одолеть Мейвезера.