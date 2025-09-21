Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Мейвезер заявил о возможном возвращении в профессиональный бокс в 2026 году

Мейвезер заявил о возможном возвращении в профессиональный бокс в 2026 году
Комментарии

Американский боксёр Флойд Мейвезер не исключил возможность возвращения к профессиональным боям после выставочного поединка с Майком Тайсоном. Боксёр отметил, что пока сосредоточен на тренировках и ждёт 2026 года.

«Всё идёт хорошо. Я чувствую себя отлично. Каждый день усердно работаю и готовлюсь, и мне не терпится увидеть, что будет в 2026 году», — приводит слова Мейвезера TMZ Sports.

Флойд Мэйвезер завершил профессиональную карьеру с рекордом 50 побед и ни одного поражения. Ранее бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Тимоти Бредли говорил о том, что чемпион UFC Теренс Кроуфорд способен одолеть Мейвезера.

