Аспиналл раскрыл, как в UFC пытались организовать его бой с Джоном Джонсом в течение года

32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл рассказал, что на протяжении последнего года матчмейкеры UFC несколько раз обещали ему организовать бой с американцем Джоном Джонсом, отметив, что после этого ему сообщали о сдвиге даты поединка с Костлявым.

— Насколько сильно ты разочарован тем, что провёл целый год без боёв, просто постоянно ожидая чего-то?
— Это было не совсем так. Сейчас я скажу вам кое-что эксклюзивное — неоднократно было так, что матчмейкеры UFC говорили что-то вроде: «Бой с Джоном Джонсом точно состоится в ближайшие три месяца». И я с командой начинал тогда подготовку, тренировочный лагерь, а мне говорили, что дата боя сдвигается. И вот так было три или четыре раза за всё это время, а потом в итоге он завершил карьеру. Так что я не сидел без дела целый год в ожидании, а реально думал, что бой состоится. Поэтому меня спрашивают — почему я ждал? Но я не сидел в ожидании, меня просто уверяли, что бой скоро состоится, и я ничего не мог с этим поделать. Я был связан по рукам и ногам и ждал ответа от UFC, — сказал Аспиналл в интервью TNT Sports.

Аспиналл озвучил обстоятельство, которое может помешать ему выступить дважды до конца года
