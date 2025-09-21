Скидки
«Сказал себе: «Чёрт». Андрей Орловский признался, что ему трижды диагностировали рак

46-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе белорус Андрей Орловский впервые рассказал, что несколько раз боролся с онкологией.

«У меня трижды диагностировали рак. И мой онколог сказал, что это может быть не последний раз, потому что у него был пациент – надеюсь, я не буду таким же – у него был рак 17 раз. Я думаю, очень важно направлять людей, которые сейчас сталкиваются с проблемами со здоровьем: рак или что-то в этом роде. Не теряйте надежду и возможность для восстановления.

Когда я узнал о первом раке, сказал: «Чёрт». Я был один, мне было наплевать. Но во второй и третий раз у меня уже были дети, поэтому был напуган. Последний рак, который у меня был, диагностировали в этом году. У меня была операция 22 февраля, а уже месяц спустя я дебютировал в лиге Dirty Boxing Championship, выиграв свой бой техническим нокаутом», — сказал Орловский в интервью на YouTube-канале «Сторис с Эриком».

Орловский: я должен был подраться с Кличко. Тогда в спаррингах по боксу давал тяжам бой
