Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В команде Сен-Дени ответили, выйдет ли Бенуа на замену Физиеву в бою с Оливейрой

В команде Сен-Дени ответили, выйдет ли Бенуа на замену Физиеву в бою с Оливейрой
Комментарии

Гийом Пелье, являющийся менеджером 13-го номера рейтинга UFC в лёгком весе француза Бенуа Сен-Дени, ответил, выйдет ли его подопечный на замену азербайджанцу Рафаэлю Физиеву в поединке с бывшим чемпионом UFC в категории до 70 кг бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Мы слишком уважаем Чарльза Оливейру, чтобы принять этот бой вот так. К таким боям нужна соответствующая подготовка», – написал Пелье на своей странице в социальной сети.

Отметим, что сам Бог войны несколько недель назад говорил о желании быть страхующим поединка между Физиевым и Оливейрой, который должен был стать главным событием турнира UFC Fight Night 261.

Материалы по теме
Физиев снялся с главного боя турнира UFC в Рио-де-Жанейро против Оливейры — источник
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android