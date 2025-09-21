В команде Сен-Дени ответили, выйдет ли Бенуа на замену Физиеву в бою с Оливейрой

Гийом Пелье, являющийся менеджером 13-го номера рейтинга UFC в лёгком весе француза Бенуа Сен-Дени, ответил, выйдет ли его подопечный на замену азербайджанцу Рафаэлю Физиеву в поединке с бывшим чемпионом UFC в категории до 70 кг бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Мы слишком уважаем Чарльза Оливейру, чтобы принять этот бой вот так. К таким боям нужна соответствующая подготовка», – написал Пелье на своей странице в социальной сети.

Отметим, что сам Бог войны несколько недель назад говорил о желании быть страхующим поединка между Физиевым и Оливейрой, который должен был стать главным событием турнира UFC Fight Night 261.