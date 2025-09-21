Экс-тренер Хабиба раскрыл, что больше всего разозлило того, когда его сняли с самолёта

Основатель зала AKA Хавьер Мендес, являющийся экс-тренером бывшего обладателя титула UFC в лёгком весе, а также члена Зала славы UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что больше всего разозлило Орла, когда того сняли с самолёта в январе текущего года.

«Сотрудники вывели Хабиба из самолёта, а он им говорил: «Мне просто нужно, чтобы вы объяснили мне, почему я не могу сидеть на этом месте». И они ответили: «Нет, вы либо пересаживаетесь, либо выходите из самолёта». А впоследствии они уже просто хотели, чтобы Хабиб покинул самолёт.

Больше всего Хабиба разозлило то, что охранник, выводивший его, не слушал его, а потом попросил сделать с ним фото. Они знали, кто он такой. Поэтому Хабиб был раздражён и думал следующее: «Ты знаешь, кто я, хотя так со мной обращаешься», — приводит слова Мендеса портал BJ Penn.