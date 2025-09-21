Скидки
Бокс/ММА Новости

Оливейра раскритиковал бойцов, заявлявших о желании подраться с ним в короткие сроки

35-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра раскритиковал бойцов UFC, которые заявляли о желании выйти на бой с ним в короткие сроки на замену азербайджанцу Рафаэлю Физиеву.

«Все в курсе, что мой поединок с Физиевым не состоится. Однако не стоит верить тем бойцам, кто говорит: «Я здесь и готов сражаться». Когда UFC звонит им, они обычно отвечают: «О, у нас не хватает времени, чтобы уложиться в лимит категории. О, я не могу». Они пишут в социальных сетях эти посты, чтобы создать шумиху. Но это не имеет смысла.

Я видел, как один боец говорил одно, а другой — другое. Но когда им звонят из UFC, они говорят: «О, я не могу. У меня заболел живот. Я сломал палец, поранил руку». Хватит так делать. Это выглядит не очень хорошо», — приводит слова Оливейры портал Bloody Elbow.

