Бокс/ММА

Аспиналл — о бое с Ганом: не хочу, чтобы меня избили на глазах у миллионов людей

Аспиналл — о бое с Ганом: не хочу, чтобы меня избили на глазах у миллионов людей
32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл высказался насчёт предстоящего боя с французом Сирилем Ганом, который состоится 25 октября на турнире UFC 321.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Том Аспиналл — Сириль Ган
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Том Аспиналл
Не началось
Сириль Ган

«Это бой по правилам смешанных единоборств, поэтому произойти может всё что угодно. Я бы не удивился, если бы он попытался меня перевести. Это ММА, так что я готов ко всему.

Я работаю с ребятами действительно высокого уровня во всех аспектах. Мне комфортно в любой позиции, и я пойду по пути наименьшего сопротивления [чтобы победить в бою], как бы это ни выглядело. Мы видели, что у Сириля есть пробелы в партере, но он прибавил. Я не удивлюсь, если на этот раз мы будем много бороться или работать в стойке. В ММА нужно быть готовым ко всему.

Испытываю ли я давление? Безусловно. Но оно сказывается на каждом по-разному — одних оно изматывает, а другие становятся более уверенными. Я же отношусь к последнему типу людей.

При этом давление испытываю не только я. Для Сириля это третий титульный бой, он уже провалил первые два. Мы оба испытываем огромное давление. Я не могу говорить за остальных бойцов, но не хочу, чтобы меня избили на глазах у миллионов людей. Это для меня самое большое давление», — приводит слова Аспиналла портал TNT Sports.

Новости. Бокс/ММА
