Роберт Уиттакер рассказал, когда и против кого хотел бы провести следующий бой в UFC

34-летний бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер рассказал, что хотел бы провести следующий бой в феврале 2026 года против экс-обладателя титула UFC в категории до 84 кг американца Шона Стрикленда.

«Я планирую провести бой в Сиднее в феврале следующего года. С нетерпением жду возможности сразиться со Стриклендом. Этот поединок давно меня интересует, и я считаю, что он мог бы стать настоящим шоу. Однако я не жду, что Шон приедет в Австралию», — приводит слова Уиттакера аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.

Ранее Уиттакер раскритиковал тактику Нассурдина Имавова в бою с Кайо Борральо.