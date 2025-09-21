Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Роберт Уиттакер рассказал, когда и против кого хотел бы провести следующий бой в UFC

Роберт Уиттакер рассказал, когда и против кого хотел бы провести следующий бой в UFC
Комментарии

34-летний бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер рассказал, что хотел бы провести следующий бой в феврале 2026 года против экс-обладателя титула UFC в категории до 84 кг американца Шона Стрикленда.

«Я планирую провести бой в Сиднее в феврале следующего года. С нетерпением жду возможности сразиться со Стриклендом. Этот поединок давно меня интересует, и я считаю, что он мог бы стать настоящим шоу. Однако я не жду, что Шон приедет в Австралию», — приводит слова Уиттакера аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.

Ранее Уиттакер раскритиковал тактику Нассурдина Имавова в бою с Кайо Борральо.

Материалы по теме
«С этим нужно что-то делать». Уиттакер раскритиковал тактику Имавова в бою с Борральо
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android