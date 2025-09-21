Скидки
Даррен Тилл назвал причину «начала конца» своей карьеры в UFC

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе англичанин Даррен Тилл объяснил, из-за чего его карьера в UFC потерпела неудачу.

«Мне предстояло провести поединок с Дереком Брансоном на турнире UFC на арене Apex [в 2021 году]. За восемь недель до боя мы с Томом Аспиналлом вместе тренировались, поскольку, очевидно, Том раньше был моим бывшим спарринг-партнёром.

Оглядываясь назад, я понимаю, что мне не стоило тренироваться с парнем его габаритов, поскольку мы выкладывались на полную. С Томом мы каждый раз выкладывались на все 100%. Он очень сильно бьёт и ещё просто жесть какой огромный.

Я помню, как однажды мы боролись и моё колено застряло между его ног, после чего у меня была порвана крестообразная связка колена. Для меня это стало, похоже, началом конца», — приводит слова Тилла портал Bloody Elbow.

Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

