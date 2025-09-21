Тренер Адесаньи сообщил, когда Исраэль может провести следующий бой

Юджин Берман, являющийся главным тренером бывшего обладателя чемпионского титула UFC в среднем весе нигерийца Исраэля Адесаньи, сообщил, когда его подопечный может провести следующий поединок в североамериканской лиге.

«У Иззи было относительно свободное начало года [после того, как он уступил Имавову], и в последние пару месяцев он вновь вернулся к тренировкам. Иззи регулярно тренируется, занимается каждый день, иногда даже дважды в день. Ему необходимо подготовить свой разум и тело к возможному бою в конце этого года», — приводит слова Бермана портал BJ Penn.

Ранее Адесанья отреагировал на завоевание Чимаевым титула UFC в среднем весе.