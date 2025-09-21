Орловский признался, что был разочарован Жан-Клодом Ван Даммом

46-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе белорус Андрей Орловский рассказал о своих впечатлениях от знакомства с популярным французским актёром и артистом Жан-Клодом Ван Даммом.

«Прикольный опыт. В этих фильмах нужен был русский. На эту роль рассматривали меня и Фёдора Емельяненко. Но в итоге благодаря продюсеру остановили выбор на мне. Снялся в двух сериях. Встретил, кстати, кумира юности — Жан-Клода Ван Дамма.

Наверное, об этом будет неправильно говорить, но… Тот Ван Дамм, который был в моём юношеском восприятии, и тот, с которым я познакомился, — это, мягко говоря, два разных человека. И визуально, и по поведению, и по общению», — сказал Орловский в интервью на YouTube-канале «Сторис с Эриком».