Андрей Орловский: не знаю, как правильно быть отцом. 100% иногда перебарщиваю

46-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе белорус Андрей Орловский рассказал, что испытывает проблемы в вопросе воспитания детей.

«У меня отец с мамой развелись, когда мне было 13 лет. Для своих детей я не знаю, как правильно быть отцом, как поступать хорошо. Это всё на ощущениях, на интуиции. Я взрывной, но так же легко и отхожу. С детьми — то же самое.

100% точно, что иногда перебарщиваю. Но иногда понимаю, что был неправ. Доминик, вижу, сидит хмурится, я тогда подхожу: «Заяц, извини, был неправ». С возрастом это приходит. Не надо уже налево и направо рубить. Надо всё взвешивать», — сказал Орловский в интервью на YouTube-канале «Сторис с Эриком».